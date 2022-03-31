"Крылья" в таблице РПЛ занимают 7-е место, набрав в 21 матче 32 очка.
"До начала чемпионата у нас была задача по итогам первенства оказаться в десятке. Для нас, наверное, это [седьмое] хорошее место, я думаю, что мы можем еще выше подняться", - сказал Ломаев.
В субботу, 2 апреля, "Крылья Советов" на своем поле примут "Уфу". Игра 23-го тура Российской Премьер-лиги начнется на "Солидарность Самара Арене" в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
В текущем сезоне Иван Ломаев провел 21 матч за "Крылья", в которых пропустил 23 мяча.
Источник: Комсомольская правда
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев: мы можем подняться еще выше в РПЛ
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился мнением о турнирном положении самарской команды в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: РПЛ