"Рассказов - абсолютно точно не уровень "Спартака". Особенно с учетом того, сколько игровой практики он получал, но так и не смог справиться с нервной системой. Наверное, ему стоило пораньше уйти в команду уровнем ниже, поиграть там сезон-другой и уже после этого пробовать заиграть в "Спартаке". Лично я его сегодня в "Спартаке" не вижу", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Рассказов провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Последний раз Рассказов выходил на поле в составе красно-белых в ноябре прошлого года. В этом году Рассказову исполнилось 24 года.
Ранее в СМИ появлялась информация, что зимой Рассказов получил предложение от итальянской "Венеции", но отклонил его. Его контракт со "Спартаком" истекает в конце этого сезона, поэтому Николай уже сейчас может вести переговоры с потенциальными претендентами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 млн евро.
После 22 туров "Спартак" занимает девятое место в РПЛ. В активе команды Паоло Ваноли 27 набранных очков. В эту субботу красно-белые сыграют гостевой матч против "Локомотива". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Кузьмичев: Рассказов - абсолютно точно не уровень "Спартака". Он не смог справиться с нервной системой
Бывший куратор системы подготовки молодых футболистов "Спартака" Владимир Кузьмичев поделился мнением о перспективах защитника красно-белых Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"