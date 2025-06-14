«Кроме Каннаваро, в ЦСКА ещё рассматривается какой-то бельгиец. Армейцы ищут качественного тренера с именем и хорошей историей. У ЦСКА есть хороший опыт работы с иностранными тренерами, поэтому надо подождать. Каннаваро — человек с именем. Но не всегда суперигрок становится супертренером. Он много работал в Китае, а в Италии и Хорватии у него не получилось. Это говорит о многом», — заявил Сенников «Чемпионату».
Последним местом работы итальянского специалиста было загребское «Динамо», которое он возглавлял с 29 декабря 2024 года по 9 апреля 2025. Ранее чемпион мира 2006 года работал в таких командах, как саудовский «Ан-Наср», китайский «Гуанчжоу», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая, сборная Китая, итальянские «Беневенто» и «Удинезе».
Напомним, 9 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Марко Николича.
Сенников — о возможном назначении Каннаваро: не всегда суперигрок становится супертренером
Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Сенников высказался о кандидатуре Фабио Каннаваро на пост главного тренера армейцев.
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