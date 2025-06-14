"Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи. Как всё может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Мохаммад Джавад Хоссейннежад, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в махачкалинское "Динамо" в августе 2024 года из "Сепахана". 21-летний хавбек сборной Ирана заключил контракт с российским клубом до конца июня 2027 года. В составе махачкалинцев Джавад сыграл 24 матча в РПЛ, в которых отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами. Также в активе футболиста 5 игр в Кубке России.
Газизов: Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, что хавбек команды Мохаммад Джавад Хоссейннежад не может покинуть Иран.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала