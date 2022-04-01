"Фаворит матча? Мне кажется, что все-таки "Спартак". Небольшой перевес будет на стороне подопечных Ваноли. Сейчас по игре команда выглядит поинтереснее, чем "Локомотив". Результаты, конечно, не очень хорошие у обоих, но мы знаем, с чем они связаны у "Спартака" — турбулентность в руководстве. Хотя в "Локомотиве" все так же. В общем, матч будет интересным, но фаворит — "Спартак", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится в субботу, 2 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Арбитром матча назначен Сергей Карасев (Москва). На VAR ему будет помогать Павел Шадыханов (Москва).
После 22 туров "Локомотив" занимает шестое место в РПЛ. В активе красно-зеленых 34 набранных очка. У "железнодорожников" есть одна встреча в запасе.
"Спартак" идет на девятой строчке в турнирной таблице. Команда Паоло Ваноли набрала 27 очков.
Мостовой: сейчас "Спартак" по игре выглядит поинтереснее, чем "Локомотив"
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между "Локомотивом" и "Спартаком" в 23 туре РПЛ.
Фото: РПЛ