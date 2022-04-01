Действующий контракт Рыбуса с "Локомотивом" истекает летом этого года. По сведениям источника, "Локомотив" принял решение не предлагать польскому защитнику новое соглашение с клубом.
Мацей Рыбус выступает за "Локомотив" с 2017 года, когда перебрался из "Лиона". Ранее он также играл в РПЛ за грозненский "Ахмат". В нынешнем сезоне на счету Рыбуса 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,8 млн евро.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Локомотив" не будет продлевать контракт с Рыбусом
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус скорее всего покинет клуб в конце сезона.
Фото: ФК "Локомотив"