СМИ: доходы"Ростова" сократились на четверть

Доходы "Ростова" в 2021 году снизились на 27%.

Фото: РПЛ





На коммерческие расходы у ростовчан ушло 79,97 млн – показатель вырос на 8,8%. Прирост управленческих расходов составил 21% - порядка 109,5 млн.



В графе "прочие доходы" у южан числится 1,63 млрд рублей – показатель превысил прошлогодние цифры на 64%. Прочие расходы выросли до 747,9 млн рублей – более чем в два раза.



1,38 млрд рублей "Ростов" потратил на оплату труда сотрудников и футболистов команды.



Источник: По информации источника, в сумме они составили 1,85 млрд рублей. " Ростов " по итогам года также зафиксировал убытки в размере 217,8 млн. Годом ранее клуб добился прибыли в 19,2 млн рублей.На коммерческие расходы у ростовчан ушло 79,97 млн – показатель вырос на 8,8%. Прирост управленческих расходов составил 21% - порядка 109,5 млн.В графе "прочие доходы" у южан числится 1,63 млрд рублей – показатель превысил прошлогодние цифры на 64%. Прочие расходы выросли до 747,9 млн рублей – более чем в два раза.1,38 млрд рублей "Ростов" потратил на оплату труда сотрудников и футболистов команды.Источник: РБ Спорт