Как сообщает источник, под первым номером в шорт-листе кандидатов на освободившийся пост находится главный тренер "Сочи" Владимир Федотов. При этом сообщается, что Федотов прямо сейчас рассматривает улучшенное предложение о продлении соглашения с сочинцами, поэтому высока вероятность, что он отклонит предложение бело-голубых.
Напомним, ранее "Динамо" объявило об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера клуба. Немецкий специалист возглавлял москвичей с октября 2020 года. Под его руководством "Динамо" заняло третье место в прошедшем сезоне, уступив в решающем матче заключительного тура как раз "Сочи" Владимира Федотова (1:5).
Федотов работает в "Сочи" с января 2020 года. Серебряные медали стали для его команды высшим достижением в истории клуба. Ранее специалист возглавлял "Оренбург".
Источник: Sport24
СМИ: Федотов - основной кандидат на пост главного тренера "Динамо"
"Динамо" определилось с основным вариантом на замену Сандро Шварца.
Фото: ФК "Сочи"