"Кому-то дают время поработать, кому-то — нет. Поэтому очень тяжело рассуждать, почему полюбились бегающие, прыгающие, сверхэмоциональные иностранцы. Андрей Тихонов. Андрей уже в профессии, он работал, он положительно воспринимается болельщиками, поэтому я бы рассмотрел его кандидатуру и дал бы возможность", - цитирует Ширко "Матч ТВ".
Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию. Под руководством Ваноли красно-белые завершили сезон на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, "Спартак" завоевал Кубок России, обыграв в финале турнира "Динамо" (2:1).
Андрей Тихонов завершил карьеру футболиста в 2011 году. После этого он входил тренерские штабы "Спартака" и "Краснодара", а также самостоятельно возглавлял "Енисей", "Крылья Советов" и "Астану".
Ширко - о Ваноли: тяжело рассуждать, почему полюбились прыгающие иностранцы. Я бы рассмотрел в "Спартак" Тихонова
Экс-форвард "Спартака" Александр Ширко поделился мнением о работе Паоло Ваноли и о том, кто мог бы занять его место в "Спартаке".
Фото: ПФК "Крылья Советов"