Сербский специалист Владимир Ивич, ранее возглавлявший английский "Уотфорд", не рассматривается руководством ЦСКА в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщают СМИ.
По данным источника, возможны разные варианты решения тренерского вопроса в ЦСКА - в том числе такой, при котором с командой продолжит работу ее нынешний наставник Алексей Березуцкий. Сообщается, что руководство "армейцев" планирует определиться с кандидатурой главного тренера до конца недели.
Ранее появлялась информация, что нынешний наставник красно-синих Алексей Березуцкий может покинуть клуб, а основными кандидатами на его должность являются Ивич и возглавляющий "Сочи" Владимир Федотов.
Источник: Bobsoccer
СМИ: Ивича не будет в ЦСКА, Березуцкий может остаться главным тренером
По данным источника, экс-наставник "Уотфорда" Владимир Ивич в данный момент не является претендентом на должность главного тренера ЦСКА.
Фото: РПЛ