Ранее появилась информация о том, что Денис Глушаков может покинуть "Химки" и перейти в казанский "Рубин", вылетевший по итогам прошедшего сезона в ФНЛ.
“Нет, мы не будем пытаться подписать Дениса Глушакова”, - прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника генеральный директор ФК “Рубин” Олег Яровинский.
“Ещё не подтверждена информация, что Глушаков уходит из команды “Химки”. Не хотел бы по этому поводу давать комментарии”, - добавил Яровинский.
Денис Глушаков выступал за московские ФК “Локомотив”, и “Спартак”, а также грозненский “Ахмат”. В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе “Химок” 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
Генеральный директор “Рубина” отреагировал на информацию об интересе казанцев к Глушакову
В казанском “Рубине” прокомментировали информацию о возможном трансфере Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ