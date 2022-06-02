Экс-президент московского “Локомотива” отметил работу главного тренера сочинцев.
“Федотов несомненно лучший тренер в России. Он имеет все качества топ-тренера. При нём футболисты мощно прибавляют и становятся игроками самого высокого уровня.
С таким ограниченным бюджетом занять 2-е место в России. Это великолепное достижение руководителей и президента команды” – подвёл итоги чемпионата Илья Геркус.
В последнем туре чемпионата России “Сочи” разгромило “Динамо” и финишировало на 2-й позиции в РПЛ.
Владимир Валентинович Федотов возглавляет “Сочи” с 2019 года. До прихода в сочинскую команду Федотов возглавлял “Оренбург”, который ему удалось вывести из ФНЛ в Премьер-Лигу. В первом своём сезоне в "Сочи" Федотову удалось сохранить команду в РПЛ. В следующем сезоне "Сочи" уже пробилась в еврокубки, но вылетела на стадии квалификации.
Источник: "МатчТВ"
Экс-президент “Локомотива” Геркус: Федотов лучший тренер России
Илья Геркус рассказал, почему главный тренер “Сочи” является лучшим специалистом РПЛ.
Фото: РПЛ