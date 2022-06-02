"Посмотрим, сможет ли добиться Шварц успехов в Германии… Если Тедеско добился, то почему Шварц не сможет? Правда, "Герта" — команда, которая чуть не вылетела из Бундеслиги в этом году. Поэтому не знаю, как у них там сейчас там дела и каких новых игроков купят. Но все равно будет интересно следить за ним. Его приглашают, чтобы "Герта" не боролась за выживание, а была где-то в середине турнирной таблицы", - цитирует россиянина Sport24.
Шварц стал главным тренером "Динамо" в октябре 2020 года. Под его руководством московский коллектив завоевал бронзовые медали Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне, а в розыгрыше Кубка России добрался до финальной стадии, где уступил "Спартаку".
После завершения кампании немецкий специалист объявил о решении покинуть занимаемую должность. Позднее стало известно, что Шварц возглавил "Герту".
Немецкий коллектив гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Германии благодаря победе в стыковых матчах над "Гамбургом".
Канчельскис – о Шварце в "Герте": его приглашают, чтобы клуб был в середине таблицы Бундеслиги
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении экс-наставника "Динамо" Сандро Шварца главным тренером "Герты".
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