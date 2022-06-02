"Конечно, слышал, что "Урал" готов меня сохранить, но пока что не знаю, в какой команде проведу следующий сезон, — сначала надо обсудить это с руководством ЦСКА. Учитывая, что по бумагам я в любом случае возвращаюсь в ЦСКА, конечно, вероятно, что я буду принимать участие в сборах с ЦСКА. Но все понимают: Игорь Акинфеев продлил контракт, что является большим событием для клуба, ну а мне нужна игровая практика, поэтому не думаю, что могут возникнуть какие-то сложности", — цитирует футболиста Bobsoccer.
Илья Помазун проводит второй сезон в составе "Урала" на правах аренды. В ходе кампании 2020/2021 российский голкипер возвращался в ЦСКА, после чего вновь был арендован командой из Екатеринбурга. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги Помазун защищал ворота "шмелей" в 26-ти встречах. В восьми из них он сохранил последний рубеж уральцев в неприкосновенности.
"Урал" по итогам завершившегося сезона национального первенства расположился на 12-й строчке – коллектив избежал попадания в стыки благодаря победе над "Арсеналом" в заключительном туре соревнования.
Помазун: слышал, "Урал" готов меня сохранить – Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, мне нужна игровая практика
Вратарь ЦСКА Илья Помазун высказался о своем будущем в "Урале", где он выступает на правах аренды.
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