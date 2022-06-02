По данным источника, приоритетным для сербского специалиста является вариант с продолжением карьеры в итальянском клубе.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА предлагает Николичу контракт суммой на 2 млн евро, но сам наставник хочет возглавить сербский "Партизан" и выиграть чемпионат страны или кубок.
Также сообщалось об интересе к тренеру со стороны "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Николич рассмотрит предложения клубов РПЛ лишь в случае провала переговоров с "Пармой"
Тренер Марко Николич готов вернуться в Россию лишь в случае неудачного исхода переговоров с "Пармой".
Фото: РПЛ