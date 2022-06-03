Напомним, сегодня член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшкова рассказал, что подмосковный клуб не будет продлевать контракты с Жирковым и Мамаевым. Они покинут подмосковный клуб на правах свободных агентов.
"Если где-то что-то появится по ним, я обязательно сообщу. Сейчас не буду говорить. Я же внимательно все отслеживаю, знаю, кто откуда ушел, кто куда перешел. Даже знаю то, что вы не знаете. Не скажу, хотим мы взять кого-то из них или нет", - приводит слова Иванова РИА Новости.
Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.
Полузащитник Павел Мамаев за "Химки" сыграл в 7 матчах (415 минут), в этих играх он отметился 1 желтой карточкой.
Президент "Урала" - о Мамаеве и Жиркове: если где-то что-то появится по ним, я обязательно сообщу
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что пока не готов говорить о перспективах перехода в екатеринбургский клуб полузащитника Павла Мамаева и защитника Юрия Жиркова.
Фото: РПЛ