"Переговоры прогрессируют положительно. Между нами нет какого-то конфликта. Только два клуба ведут переговоры – ЦСКА и "Лилль" непосредственно. Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа – остаться в ЦСКА. Он хочет помочь команде стать чемпионом", – заявил Чебеджи Metaratings.
Языджи на правах аренды перешел из "Лилля" в ЦСКА в зимнее трансферное окно. 25-летний футболист успел выйти на поле в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился восемью голами, три из которых он забил с пенальти.
Агент Языджи: переговоры ЦСКА и "Лилля" прогрессируют, приоритет Юсуфа – остаться в Москве
Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о ходе переговоров москвичей с "Лиллем" по выкупу контракта игрока.
Фото: РПЛ