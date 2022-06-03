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Гендиректор "Динамо" рассказал об итогах заседания рабочей группы Кубка РПЛ

Гендиректор "Динамо" Павед Пивоваров рассказал об итогах заседания рабочей группы по разработке формата Кубка РПЛ.
Фото: РФС
По словам функционера, представители 15 из 16 клубов Российской Премьер-лиги поддержали формат "двойное выбывание". В каждой из групп количество московских клубов предлагается ограничить двумя.

Возможность введения дополнительного времени рассматривается для матча Суперфинала. В вопросе работы ВАР члены группы выступают единогласно за работу системы во всех матчах, предстоит оценить стоимость реализации подобной идеи. Аналогичным вариантом является работа ВАР лишь в играх на вылет.

Источник: Матч ТВ


Динамо РФС Кубок РПЛ
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