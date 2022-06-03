"Ведущие клубы РПЛ хотят видеть Федотова у себя. Но "Сочи" приложит все силы, чтобы сохранить Владимира Валентиновича на посту главного тренера", - комментирует сложившуюся ситуацию Роман Орещук.
"У Федотова заканчивается контракт с "Сочи", и он сейчас нарасхват", - добавляет футбольный агент.
Владимир Федотов на посту главного тренера "Сочи" с 2020 года. В прошедшем чемпионате команда под его руководством финишировала на 2-м месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.
Источник: RT
Орещук: у Федотова заканчивается контракт и он сейчас нарасхват
Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал интерес к главному тренеру "Сочи" Владимиру Федотову со стороны клубов РПЛ.
Фото: РПЛ