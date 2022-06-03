Напомним, сегодня "Химки" объявили об уходе Мамаева в качестве свободного агента.
Полузащитник Павел Мамаев за "Химки" сыграл в 7 матчах (415 минут), в этих играх он отметился 1 желтой карточкой.
"Мне кажется, "Рубин" - наилучший вариант для Мамаева. Игрок, конечно, опытный, но я не вижу тут историю про шаг назад, чтобы сделать два вперед", - сказал Кондрашов.
Отметим, что "Рубин" по итогам сезона-2021/22 напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Казанский клуб в последнем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) проиграл "Уфе" (1:2) и занял 15-е место в таблице чемпионата России.
Источник: Спорт день за днем
"Химки" объявили об уходе трех игроков
Бывший защитник "Зенита" назвал лучший вариант для продолжения карьеры Мамаева
Экс-игрок "Зенита" Андрей Кондрашов рассказал, где лучше продолжить карьеру полузащитнику Павлу Мамаеву.
Фото: ФК "Химки"