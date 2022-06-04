Итальянский клуб не собирается выкупать 23-летнего футболиста.
"Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернется в ЦСКА", - сказал главный скаут "Венеции" Александр Мента.
Полузащитник Арнор Сигурдссон с лета прошлого года выступал на правах аренды за "Венецию". В составе итальянской команды исландец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. "Венеция" заняла последнее, 20-е, место в Серии А и вылетела в Серию B.
Контракт Сигурдссона с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.
Источник: Чемпионат
"Венеция" не будет выкупать Сигурдссона у ЦСКА
Полузащитник Арнор Сигурдссон вернется из "Венеции" в ЦСКА.
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