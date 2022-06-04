Как сообщает источник, в штаб Кононова в "Арсенале" войдет бывший защитник туляков Анри Хагуш. Хагуш выступал за "Арсенал" с 2015 по 2021 год, когда объявил о завершении карьеры. На его счету 107 матчей за клуб, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, ранее стало известно, что "Арсенал" в новом сезоне скорее всего будет тренировать Олег Кононов. Кононов ранее уже возглавлял "Арсенал" с июня по ноябрь 2018 года. После этого специалист стал тренером "Спартака", в котором проработал до сентября 2019 года. Последним клубом Кононова была латвийская "Рига", которую он покинул в ноябре 2020.
"Арсенал" вылетел из РПЛ по итогам сезона, заняв последнее место в турнирной таблице чемпионата. Сейчас главным тренером туляков является Миодраг Божович.
Источник: Metaratings
СМИ: Кононов возглавит "Арсенал". Экс-игрок туляков войдет в тренерский штаб
Олег Кононов, который в ближайшее время должен возглавить "Арсенал", определился с одним из членов будущего тренерского штаба.
Фото: ТАСС