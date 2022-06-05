Напомним, сегодня, 5 июня баскетбольный "Зенит" обыграл ЦСКА (81:75) в решающем, 7-м, матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Петербургский клуб впервые в истории стал победителем этого турнира.
"Это не случайно. Баскетбольный клуб входит в систему "Зенита". Так происходит во многих ведущих клубах Европы – "Барселона", "Реал". Это единый подход к организации, тщательный подбор тренерского штаба, иностранных и российских спортсменов", - цитирует Медведева "СЭ".
Футбольный клуб "Зенит" в сезоне-2021/22 в четвертый раз подряд выиграл чемпионский титул в России. Петербуржцы стали чемпионами досрочно - в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Локомотив".
Теперь "Зенит" сыграет в матче за Суперкубок России со "Спартаком", который стал обладателем Кубка России.
"Так происходит во многих ведущих клубах Европы". Медведев - о победах "Зенита" в футболе и баскетболе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу баскетбольного "Зенита" в Единой лиге ВТБ.
Фото: "Зенит"