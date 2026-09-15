Матчи Скрыть

Непомнящий увидел угрозу чемпионским амбициям "Краснодара": даже Кордоба пока не помогает

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: Global Look Press
"Краснодар" мощно начал сезон и выдал серию из шести побед, однако в двух последних турах команда Мурада Мусаева не смогла выиграть. "Быки" сыграли вничью с "Крыльями Советов" (2:2), а затем поделили очки с "Акроном" (1:1).

"Краснодар" здорово начал этот сезон, и шесть побед подряд стали тому подтверждением. Но сейчас видно, что у команды есть спад, плюс череда травм, которые мешают обрести стабильную игру. Казалось, что Кордоба выздоровеет и с ним будет полегче, но пока он никак не влияет на игру "Краснодара". Думаю, если "быки" не обыграют "Оренбург", это сильно ударит по их чемпионским амбициям", — добавил тренер.

Несмотря на две ничьи подряд, "Краснодар" сохраняет первое место в таблице РПЛ и опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится