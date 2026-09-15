Непомнящий увидел угрозу чемпионским амбициям "Краснодара": даже Кордоба пока не помогает

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Краснодара" в текущем сезоне.

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"Краснодар" здорово начал этот сезон, и шесть побед подряд стали тому подтверждением. Но сейчас видно, что у команды есть спад, плюс череда травм, которые мешают обрести стабильную игру. Казалось, что Кордоба выздоровеет и с ним будет полегче, но пока он никак не влияет на игру "Краснодара". Думаю, если "быки" не обыграют "Оренбург", это сильно ударит по их чемпионским амбициям", — добавил тренер.