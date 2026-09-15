Мостовой о "Балтике": без Талалаева спокойнее. Нет выходок и понтов, которые он устраивает

"Они без него даже нормально смотрятся, они и 3:0 "Родину" обыграли в гостях без него. Играют футболисты, какая разница, кому стоять на бровке. Мы видим, что на бровке без него стало спокойнее. Нет выходок, понтов, которые он устраивает", — заявил Мостовой.
Экс-футболист также поддержал решение дисквалифицировать Талалаева, отметив, что подобные нарушения со стороны специалиста происходят не впервые.
При этом Мостовой не ждет от "Балтики" борьбы за самые высокие позиции в нынешнем сезоне. По его мнению, команда не попадет в первую пятерку.
Источник: "Матч ТВ"