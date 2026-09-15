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Мостовой о "Балтике": без Талалаева спокойнее. Нет выходок и понтов, которые он устраивает

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что отсутствие Андрея Талалаева на скамейке не мешает "Балтике", а поведение тренера заслуживало наказания.
Фото: Григорий Черепанов / ФК "Балтика"
Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение во встрече РПЛ с "Рубином" (1:1). После этого калининградцы обыграли "Родину" (3:0), уступили "Локомотиву" (0:1) и сыграли вничью с "Факелом" (2:2).

"Они без него даже нормально смотрятся, они и 3:0 "Родину" обыграли в гостях без него. Играют футболисты, какая разница, кому стоять на бровке. Мы видим, что на бровке без него стало спокойнее. Нет выходок, понтов, которые он устраивает", — заявил Мостовой.

Экс-футболист также поддержал решение дисквалифицировать Талалаева, отметив, что подобные нарушения со стороны специалиста происходят не впервые.

При этом Мостовой не ждет от "Балтики" борьбы за самые высокие позиции в нынешнем сезоне. По его мнению, команда не попадет в первую пятерку.

Источник: "Матч ТВ"

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