Орлов: отставание "Зенита" от "Краснодара" на пять очков - это не так много

"Ситуация в турнирной таблице не такая уж и плохая для "Зенита" сейчас. Во-первых, сел в двух матчах "Краснодар". Три команды по 16 очков. И мы пятые — 15 очков. Мы отстаем от "Краснодара" на пять очков. Это не так много", — заявил Орлов.
Комментатор также напомнил, что "Зениту" еще предстоит очная встреча с "Краснодаром", поэтому петербуржцы сохраняют возможность самостоятельно сократить отставание от лидера.
"Каждый матч что-то новое появляется в составе "Зенита". Это и есть перестройка команды. Другой вопрос: результаты каковы? Но в матче с "Локомотивом" счет-то был в пользу "Зенита". Поэтому упаднические настроения преждевременны", — добавил Орлов.
Источник: "Радио Зенит"