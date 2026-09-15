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Орлов: отставание "Зенита" от "Краснодара" на пять очков - это не так много

Комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зениту" рано паниковать из-за пятого места в РПЛ и пятиочкового отставания от лидирующего "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
Орлов отметил, что петербургская команда продолжает перестраиваться, поэтому изменения в составе происходят практически в каждом матче. При этом положение действующего чемпиона России в таблице он не считает критическим.

"Ситуация в турнирной таблице не такая уж и плохая для "Зенита" сейчас. Во-первых, сел в двух матчах "Краснодар". Три команды по 16 очков. И мы пятые — 15 очков. Мы отстаем от "Краснодара" на пять очков. Это не так много", — заявил Орлов.

Комментатор также напомнил, что "Зениту" еще предстоит очная встреча с "Краснодаром", поэтому петербуржцы сохраняют возможность самостоятельно сократить отставание от лидера.

"Каждый матч что-то новое появляется в составе "Зенита". Это и есть перестройка команды. Другой вопрос: результаты каковы? Но в матче с "Локомотивом" счет-то был в пользу "Зенита". Поэтому упаднические настроения преждевременны", — добавил Орлов.

Источник: "Радио Зенит"

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