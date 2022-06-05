"Очень огорчен решением УЕФА не допустить "Зенит" и все российские команды до участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, а мы просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов… Футболисты ни в чем не виноваты!" - цитирует бразильца "СЭ".
Сборные и клубные команды из России не принимают участия в международных турнирах, которые организуют УЕФА и ФИФА, с марта 2022 года. Национальная команда потеряла возможность побороться за путевку на чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре, "Спартак" был вынужден досрочно завершить выступление в Лиге Европы.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России без путевок в еврокубки помимо красно-белых остались "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Краснодар".
Клаудиньо: огорчен решением УЕФА не допустить "Зенит" до ЛЧ – футболисты не виноваты!
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо оценил решение УЕФА продлить отстранение российских клубов от еврокубков до окончания сезона 2022/2023.
Фото: ФК "Зенит"