"Лучший момент прошедшего сезона? Разгром "Спартака" 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!" - цитирует бразильца "СЭ".
Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" в первом круге Российской Премьер-лиги завершилась разгромной победой питерцев – 7:1. Клаудиньо поразил ворота красно-белых на 28-й минуте поединка. По итогам розыгрыша национального первенства сине-бело-голубые в четвертый раз подряд завоевали чемпионский титул.
Клаудиньо назвал разгромную победу "Зенита" над "Спартаком" лучшим моментом сезона
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о лучшем моменте завершившегося сезона.
Фото: ФК "Зенит"