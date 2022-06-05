"Есть ли новости по контракту с "Нижним Новгородом"? Новостей нет", - приводит слова тренера "Матч ТВ".
Напомним, срок контракта Кержакова с "Нижним Новгородом" истек в конце мая, поэтому официально специалист сейчас уже безработный. Ранее в СМИ появилась информация, что пост главного тренера "Нижнего Новгорода" займет Михаил Галактионов. Сообщалось, что он будет совмещать посты в клубе и молодежной сборной России, которую тренирует сейчас.
Кержаков возглавил нижегородцев летом 2021-го года. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ, набрав 33 очка в 30 турах чемпионата. До этого специалист работал главным тренером "Томи" и юношеских сборных России разных возрастов.
Кержаков: новостей по контракту с "Нижним Новгородом" нет
Александр Кержаков заявил, что никаких новостей о возможном продлении контракта с "Нижним Новгородом" все еще нет.
Фото: ФК "Нижний Новгород"