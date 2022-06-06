После вероятного перехода главного тренера "Сочи" Владимира Федотова в московский ЦСКА за ним могут последовать по этому же маршруту три игрока черноморского клуба, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. По данным источника, это 31-летний левый защитник Сергей Терехов, 29-летний правый защитник Кирилл Заика и 26-летний левый защитник Артем Макарчук.
В прошедшем сезоне Терехов в 30 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи (в том числе 2+3 в 4 матчах еврокубков), на счету Заики 1 гол и 3 ассиста в 32 матчах, при этом оба футболиста начали привлекаться в сборную России (Терехов успел провести 2 игры). Макарчук до февраля 2022 года выступал за калининградскую "Балтику", в весенней части сезона сыграл за "Сочи" в 10 матчах РПЛ, в которых отметился 2 забитыми мячами, в том числе победным голом в выездной встрече 28 тура с ЦСКА (1:0).
Источник назвал игроков "Сочи", которые могут перейти в ЦСКА за Федотовым
По данным источника, вслед за главным тренером Владимиром Федотовым в ЦСКА могут оказаться три футболиста "Сочи".
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