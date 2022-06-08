- Что важнее для "Локомотива" - Мампасси или вторая команда, бюджет которой составляет половину его трансфера? Нелогично так рассуждать. Если бы у нас был свой Мампасси в "Казанке", мы бы его не покупали. ...У нас в "Казанке" с трудом набираются 12 человек для основного состава, потому что они с молодежкой конкурируют за игроков. В итоге мы получаем менее конкурентоспособную молодежку, и вообще неконкурентоспособную "Казанку", - передает слова Цорна Sport24.
Ранее спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн заявлял о намерениях красно-зеленых оптимизировать клубную систему молодежного футбола, что должно было выявиться в слиянии второй команды "Локомотив-Казанка", выступающей в ФНЛ-2, с молодежной, играющей в М-Лиге. В прошедшем сезоне "Казанка" заняла 12-е место в группе повышения Группы 2 ФНЛ-2, "Локомотив-М" - третье место в турнире молодежных команд.
Цорн: расформирования "Локомотива-Казанки" не будет. Соединим ее с молодежным составом в одну команду
Цорн: если бы у нас был свой Мампасси в "Казанке", мы бы его не покупали
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн объяснил, почему "железнодорожникам" не нужна вторая команда при наличии молодежной.
Фото: ФК "Локомотив"