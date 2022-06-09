- Перевесила ли победа "Спартака" в Кубке неудачу в РПЛ? Конечно, это событие. Но в любом случае Кубок - второстепенный турнир. Чемпионат - первый по значимости. Он конкурентнее. Тут надо выиграть тридцать матчей, а в Кубке - семь, - передает слова Филимонова "СЭ".
В завершившемся сезоне-2021/2022 московский "Спартак" занял десятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. В то же время красно-белые стали победителями очередного розыгрыша Кубка России. Для того, чтобы одержать победу в этом турнире, "Спартаку" потребовалось выиграть 4 матча - с "Кубанью" (6:1), ЦСКА (1:0), "Енисеем" (3:0) и "Динамо" (2:1).
Филимонов - об итогах сезона "Спартака": в любом случае Кубок - второстепенный турнир
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал итоги прошедшего сезона для красно-белых.
Фото: РФС