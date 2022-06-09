- "Спартак" может бойкотировать матч, если он пройдет на стадионе "Зенита"? Правильно сделают. Мое мнение такое - финалы Кубка и Суперкубка России следует всегда проводить в "Лужниках", - передает слова Шмарова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" может бойкотировать матч за суперкубок России в том случае, если местом его проведения будет назначен домашний стадион петербургского "Зенита" "Газпром Арена". В настоящее время официальное место проведения Суперкубка еще не объявлено, предварительно на матч претендуют стадионы Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани. При этом "Газпром Арена", которая должна была в мае этого года проводить финал Лиги чемпионов, по политическим причинам перенесенный в Париж, является основным вариантом.
Шмаров - о возможном бойкоте "Спартаком" Суперкубка на поле "Зенита": правильно сделают
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров высказал мнение о возможном бойкоте красно-белыми матча за Суперкубок России, если он состоится на "Газпром Арене".
Фото: ФК "Зенит"