"Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный", - комментирует назначение испанского специалиста на должность главного тренера "Спартака" помощник Унаи Эмери в "Севилье" Дмитрий Черышев.
"Для тренера важно доверие. Абаскалю нужно дать время", - добавляет российский специалист.
В прошлом сезоне Гильермо Абаскаль работал в "Базеле", который привёл ко 2-му месту в швейцарской Суперлиге. Также испанец работал в "Севилье", швейцарских "Кьяссо" и "Лугано", а также в итальянском "Асколе" и греческом "Волосе".
Срок контракта Абаскаля со "Спартаком" не разглашается.
Источник: "Чемпионат"
Дмитрий Черышев: Абаскалю нужно дать время
Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского "Спартака".
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