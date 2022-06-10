- Когда в Россию приезжает Капелло - это понятно. Но когда приезжает человек, который значимых успехов в футболе не добился, возникает вопрос - а как мы относимся к своей собственной тренерской школе? "Спартаку" необходимо определиться с концепцией - чего клуб хочет? - передает слова Игнатьева "Газета.Ru".
10 июня официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о назначении на должность главного тренера 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Ранее Абаскаль работал в таких клубах, как итальянский "Асколи", греческий "Волос", швейцарские "Кьяссо", "Лугано" и "Базель". В прошедшем сезоне "Волос" и "Базель" провели под его руководством суммарно 27 матчей, в которых было одержано 9 побед, 8 встреч закончились вничью, 10 - поражениями.
Б. Игнатьев - о назначении главным тренером Абаскаля: "Спартаку" необходимо определиться, чего клуб хочет
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал комментарий о приходе на пост наставника московского "Спартака" 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.
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