- Как оценю сезон для Фомина? Считаю, он выдал великолепный сезон. Не зря зимой им интересовался такой хороший клуб, как "Кристал Пэлас". Сейчас у нас тоже есть варианты. Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине. Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк, - передает слова Маньякова Matchtv.ru.
25-летний российский полузащитник Даниил Фомин является воспитанником системы "Краснодара", с августа 2020 года выступает за московское "Динамо". В прошедшем сезоне футболист провел в составе бело-голубых 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и 5 голевых передач. Зимой 2021/2022 года появлялась информация, что к Фомину проявляет трансферный интерес лондонский "Кристал Пэлас", выступающий в АПЛ.
Агент Маньяков: коллега из Германии рассказал про клуб Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине
Агент полузащитника "Динамо" Даниила Фомина Александр Маньяков рассказал о зарубежных вариантах продолжения карьеры российского хавбека.
Фото: РПЛ