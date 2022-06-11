"Вообще "Коньяспор" вполне подошёл бы. Они как раз заняли третье место и ищут усиление под Лигу Конференций. Плюс у них футбол впереди во многом сводится именно к навесам, хотя и в прессинге они достаточно хороши. Привыкли играть на большого форварда", - сказал эксперт Эльвин Керимов, комментируя возможный переход Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат.
Ранее появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в "Галатасарае".
"Тут сложно. Тренера уберут, скорее всего. Скоро будут выборы нового президента клуба, кандидаты хотят привести своих тренеров. Непонятно, кто победит на выборах. Непонятно, какого именно тренера приведёт новый президент. Непонятно, нужен ли будет новому тренеру Дзюба", - добавил Керимов.
Экс-нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба провёл в прошлом сезоне 28 матчей за команду, в которых отметился 11 голами.
Источник: "Чемпионат"
Эксперт рассказал какой клуб из Турции может подойти Артёму Дзюбе
Эксперт по турецкому футболу рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Артёма Дзюбы.
Фото: РПЛ