"Это не работа на перспективу. Это прямо сегодня и сейчас. "Спартак", наверное, в следующем сезоне хочет ставить какие-то задачи. И берет опытного футболиста…
В данный момент, когда в "Спартаке" есть потери, да, наверное, Рыбус может усилить команду. По крайней мере, дать стабильность", - цитирует Сенникова Metaratings.
Ранее "Спартак" объявил о подписании контракта с Рыбусом – соглашение будет действовать до 2024 года.
Красно-белые завершили предыдущий сезон Российской Премьер-лиги на 10-м месте в таблице – подопечные Паоло Ваноли набрали 38 очков в 30-ти встречах. Также красно-белые завоевали кубок России, в финале обыграв "Динамо".
Сенников – о Рыбусе в "Спартаке": это не работа на перспективу – по крайней мере, он даст стабильность
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о подписании контракта между "Спартаком" и Мацеем Рыбусом.
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