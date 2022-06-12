"Мы понимали ситуацию с семьёй Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдёт. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьёй. Каттани приступил к поиску нового тренера. Причём Абаскаль был не единственный кандидат", - цитирует функционера "СЭ".
Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года после завершения первой части сезона Российской Премьер-лиги. Под руководством итальянского специалиста красно-белые завершили розыгрыш национального первенства на 10-м месте, а также завоевали Кубок России – в финале турнира команда оказалась сильнее "Динамо". После ухода Ваноли главным тренером "Спартака" был назначен Гильермо Абаскаль.
Гендиректор "Спартака" рассказал о подробностях ухода Ваноли
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о причинах расставания с экс-главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.
Фото: РПЛ