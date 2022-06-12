- Операционную деятельность бюджета обеспечивают акционеры. Нет никаких проблем с этим. Леонид Арнольдович вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют. Поверьте мне, денежный поток всё равно не остановится, а размер бюджета - это просто те рамки, к которым мы должны прийти в течение сезона, - передает слова Мележикова РИА Новости.
Ранее московский "Спартак" объявил о закрытии второй команды "Спартак-2", которая выступала в Футбольной национальной лиге. В качестве причин этого решения были названы ограниченные объемы финансирования. Также появилась информация, что владелец "Спартака" Леонид Федун может продать свой пакет акций и отойти от принятия решений в клубе. В прошедшем сезоне красно-белые заняли десятое место в РПЛ и выиграли Кубок России.
Мележиков: Федун и акционеры исполняют все обязательства по бюджету. Денежный поток в "Спартак" не остановится
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с финансовым обеспечением красно-белых.
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