"Краснодар" проявляет предметный трансферный интерес к 22-летнему нападающему "Тюмени" Данилу Карпову, сообщают СМИ. По данным источника, "быки" находятся ближе всех к подписанию этого игрока, хотя на него есть и другие претенденты из числа клубов Российской премьер-лиги.
В прошедшем сезоне Карпов забил 21 гол и выполнил 10 результативных передач в 27 матчах за "Тюмень" в ФНЛ-2. По итогам розыгрыша он стал лучшим бомбардиром группы 4 и вторым бомбардиром среди игроком всех четырех групп ФНЛ-2.
Источник: Matchtv.ru
СМИ: "Краснодар" может подписать второго бомбардира ФНЛ-2
По данным источника, 22-летний форвард "Тюмени" Данил Карпов может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: ФК "Тюмень"