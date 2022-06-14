По данным источника, бело-голубые договорились с сербским специалистом Славишей Йокановичем. Сторонам осталось согласовать последние детали. Ожидается, что официальное объявление о его назначении случится уже на этой неделе.
Последним клубом Йокановича был английский "Шеффилд Юнайтед", который он покинул в ноябре прошлого года. Также серб по ходу карьеры возглавлял "Фулхэм", "Уотфорд", "Аль-Гарафу", "Маккаби" из Тель-Авива и "Партизан".
Напомним, ранее Сандро Шварц покинул "Динамо" после завершения сезона. Под руководством Шварца команда финишировала на третьем месте в чемпионате России. Кроме того, бело-голубые вышли в финал Кубка России, где уступили "Спартаку".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Динамо" возглавит серб Йоканович. Официальное объявление ожидается до конца недели
"Динамо" определилось с тем, кто возглавит клуб после ухода Сандро Шварца.
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