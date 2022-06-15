Напомним, ранее сегодня генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что Бакаев подписал контракт с клубом по схеме "3+1". Сообщалось, что футболист должен завтра прибыть в расположение клуба.
По данным источника, зарплата Бакаева в "Зените" составит 1,5 млн евро в год плюс бонусы, с учетом которых контракт может достичь 1,8 млн евро в год.
Напомним, Зелимхан Бакаев покинул "Спартак" по окончании сезона после завершения контракта с клубом. Футболист заявил, что не получил от клуба предложения о новом соглашении. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани, комментируя это решение, взял ответственность за него на себя. Полузащитник является воспитанником красно-белых.
В завершившемся сезоне Бакаев провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Источник: Metaratings
Источник: стало известно, сколько Бакаев будет получать в "Зените"
Выяснились детали личного контракта Зелимхана Бакаева с "Зенитом".
Фото: РПЛ