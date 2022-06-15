"Я считаю гендиректора "Зенита" умнейшим человеком, который подобрал золотое зерно. "Спартак" выбросил Зелимхана на улицу и даже не извинился. Это не предательство Бакаева. Это подлость и предательство руководства "Спартака" во главе со всеми. А самый главный – Ваноли, который не удостоил Бакаева чести выйти хоть на одну минуту в финале Кубка", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Напомним, Зелимхан Бакаев покинул "Спартак" по окончании сезона после завершения контракта с клубом. По словам воспитанника красно-белых, он не получил от клуба предложение о новом соглашении. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани заявил, что берет на себя ответственность за решение не продлевать контракт с Бакаевым.
Кроме того, сообщалось, что у супруги владельца "Спартака" Заремы Салиховой сложилось негативное мнение о Бакаеве, поэтому она настаивала на его уходе из клуба.
В завершившемся сезоне Бакаев провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Кавазашвили: "Спартак" выбросил Бакаева и даже не извинился. "Зенит" подобрал золотое зерно
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что экс-игрок красно-белых Зелимхан Бакаев подписал контракт с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"