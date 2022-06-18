"Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее появлялась информация, что "Вест Хэм" готов расстаться с Влашичем уже ближайшим летом. При этом разные источники говорят, как о возможном трансфере футболиста, так и аренде. Сообщалось, что интерес к тому, чтобы арендовать хорвата проявляют хорватский "Хайдук" и "Торино".
С 2018-го по 2021-й год Влашич выступал за ЦСКА в Российской Премьер-лиге. Летом прошлого года "Вест Хэм" заплатил за него армейцам около 30 млн евро. С того момента Влашич сыграл 31 матч за новую команду, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Агент Влашича рассказал, рассматривает ли игрок вариант с возвращением в Россию
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника "Вест Хэма" Николы Влашича, рассказал, заинтересован ли его клиент в возвращении в РПЛ.
Фото: РПЛ