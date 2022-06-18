По данным источника, 26-летний футболист не прибыл в расположение самарского клуба – в ближайшее время он пройдет медосмотр в Москве для перехода в "Спартак". После процедуры Зиньковский подпишет соглашение с красно-белыми.
Отмечается, что сбор "Крыльев Советов" стартует сегодня в Казани.
Ранее главный тренер самарцев Игорь Осинькин выразил неуверенность в том, продолжит ли Зиньковский выступать в составе "Крыльев". В СМИ сообщалось, что "Спартак" уже заключил соглашение с полузащитником.
Источник: "СЭ"
СМИ: Зиньковский проходит медосмотр перед подписанием контракта со "Спартаком"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский не принимает участие в сборах команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"