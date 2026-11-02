Аршавин назвал европейский клуб, которому подошел бы Кисляк

- Если будет предложение, то ЦСКА нужно продавать Кисляка. Хороший пример Батракова? Кисляк плюс-минус одинакового потенциала. Там смотрят на то, что вот купили молодого из чемпионата России, и он в порядке. Кисляк играл против Батракова, где-то был лучше Алексея, где-то хуже.
Вообще Кисляку подошла бы команда "Комо", - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".
В сезоне-2026/27 Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Всего на счету полузащитника 101 матч в составе основной команды "армейцев", также он провел 13 матчей за национальную команду России и отметился двумя забитыми мячами.
Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2029 года.