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Аршавин назвал европейский клуб, которому подошел бы Кисляк

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил потенциальный переход Матвея Кисляка в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Аршавина, ЦСКА нужно продавать Кисляка, если будет предложение.

- Если будет предложение, то ЦСКА нужно продавать Кисляка. Хороший пример Батракова? Кисляк плюс-минус одинакового потенциала. Там смотрят на то, что вот купили молодого из чемпионата России, и он в порядке. Кисляк играл против Батракова, где-то был лучше Алексея, где-то хуже.
Вообще Кисляку подошла бы команда "Комо", - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

В сезоне-2026/27 Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Всего на счету полузащитника 101 матч в составе основной команды "армейцев", также он провел 13 матчей за национальную команду России и отметился двумя забитыми мячами.

Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2029 года.

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