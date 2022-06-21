"В данный момент нет ограничений на нейминг в рамках Российской Премьер-лиги. Какие-то уточняющие вопросы, возможно, были адресованы клубу, к нам вопросов не поступало… При этом мы были готовы к любому развитию событий", - цитирует Левинского Metaratings.
Компания выкупила нейминг-права нижегородского клуба после окончания предыдущего сезона – до этого команда носила название "Нижний Новгород". Коллектив сохранил прописку в Российской Премьер-лиге по итогам минувшего розыгрыша. Позднее стало известно, что главный тренер нижегородцев Александр Кержаков покидает занимаемую должность – после него наставником "Пари НН" стал Михаил Галактионов
PARI - о смене названия "Пари НН": в рамках РПЛ нет ограничений на нейминг
Глава отдела спонсорства букмекерской компании PARI Алексей Левинский прокомментировал смену названия "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Пари НН"