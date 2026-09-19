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Тюкавин назвал самого интересного соперника сборной России в предстоящих матчах

Форвард сборной России Константин Тюкавин назвал самого интересного соперника на предстоящих сборах.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
По словам Тюкавина, сборная Ирана - самый интересный соперник.

- Думаю, Иран, это понятно.

И надо смотреть, в каком составе приедет Нигерия. Так что сейчас небольшая пауза и поедем к Валерию Георгиевичу, - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".

Напомним, что 29 сентября национальная команда России сыграет со сборной Ирана, товарищеская встреча состоится 29-го сентября в Казани. 3-го октября команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6-го числа с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Сборная Ирана участвовала на чемпионате мира-2026, она набрала три очка на групповом этапе, сыграв все матчи вничью, и вылетела с турнира.

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