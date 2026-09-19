Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в "Спартак"

- Сейчас ситуация развивается следующим образом: Александр вылетает в расположение сборной России. Александр сконцентрирован на этом.
История со "Спартаком" закончилась? Без комментариев, - приводит слова Клюева Sport24.
В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" проявляют интерес к полузащитнику "Монако" Александру Головину. Ранее воспитанник ЦСКА заявлял, что никогда не перейдет в стан красно-белых.
Александр Головин в нынешнем сезоне провел за монегасков во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.